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Воровали кабель с автомойки. В Омске росгвардейцы задержали троих злоумышленников

1 марта 2023, 04:36
Фото: 1MI

В Омске задержали троих мужчин, воровавших кабель с автомойки

Все трое подозреваемых уже ранее были судимы, а один находился в федеральном розыске.

В понедельник, 27 февраля, в Омске поймали троих мужчин, подозреваемых в краже электропроводов. Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны задержал местных жителей в Советском округе.

Выяснилось, что злоумышленники залезли в помещение автомойки, выбив стеклопакет входной двери. Как позже признались мужчины, они украли с автомойки медные провода и обожгли их на территории ближайшего садового товарищества.

Злоумышленниками оказались 28-летний, 24-летний и 27-летний мужчины, ранее неоднократно судимые. Один из фигурантов находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания обязательных работ.

Росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Росгвардия#Омск
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