Воровали кабель с автомойки. В Омске росгвардейцы задержали троих злоумышленников

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:36
В понедельник, 27 февраля, в Омске поймали троих мужчин, подозреваемых в краже электропроводов. Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны задержал местных жителей в Советском округе.
Выяснилось, что злоумышленники залезли в помещение автомойки, выбив стеклопакет входной двери. Как позже признались мужчины, они украли с автомойки медные провода и обожгли их на территории ближайшего садового товарищества.
Злоумышленниками оказались 28-летний, 24-летний и 27-летний мужчины, ранее неоднократно судимые. Один из фигурантов находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания обязательных работ.
Росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.