Во Владивостоке пустой автобус врезался в здание суда

Во Владивостоке маршрутный автобус №95 без пассажиров стоял возле остановки на Океанском проспекте рядом с Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства утратил контроль над его движением, из-за чего автобус покатился назад и въехал в фасад здания, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю.