Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Во Владивостоке пустой автобус врезался в здание суда

Сегодня, 10:02
Во Владивостоке автобус, сдававший назад, влетел в здание краевого суда. В момент ДТП салон автобуса был пустым, благодаря чему в аварии никто не пострадал.

Во Владивостоке маршрутный автобус №95 без пассажиров стоял возле остановки на Океанском проспекте рядом с Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства утратил контроль над его движением, из-за чего автобус покатился назад и въехал в фасад здания, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю.

Судя по фотографиям, опубликованным в сети, автобус получил значительные повреждения — смята задняя часть транспортного средства. На фасаде здания повреждения не просматриваются. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и подразделения технического надзора. Планируется назначить несколько исследований для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в полиции, за рулем транспортного средства был 46-летний водитель с общим стажем в 16 лет. С начала 2023 года он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

#Происшествия
Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
Весне быть! В Омске начали цвести экзотические растения
Сегодня, 09:15
В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания
Сегодня, 08:26
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения
Сегодня, 08:29