Во Владивостоке пустой автобус врезался в здание суда

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Во Владивостоке маршрутный автобус №95 без пассажиров стоял возле остановки на Океанском проспекте рядом с Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства утратил контроль над его движением, из-за чего автобус покатился назад и въехал в фасад здания, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю.
Судя по фотографиям, опубликованным в сети, автобус получил значительные повреждения — смята задняя часть транспортного средства. На фасаде здания повреждения не просматриваются. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и подразделения технического надзора. Планируется назначить несколько исследований для выяснения обстоятельств произошедшего.
Как уточнили в полиции, за рулем транспортного средства был 46-летний водитель с общим стажем в 16 лет. С начала 2023 года он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.