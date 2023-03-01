Влажно и жарко. Март в Омской области ожидается «тропический»

По осадкам март тоже ожидается рекордно щедрым. Омская область со всех сторон окружена регионами, в которых тоже прогнозируют больше 120% от среднемесячной нормы снега и дождя. Возможно, распутица накроет регион не в апреле, как обычно, а уже в ближайшие недели. В некоторые населенные пункты можно будет добраться только на вездеходе.