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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Влажно и жарко. Март в Омской области ожидается «тропический»

1 марта 2023, 09:44
Фото: 1MI
иллюстрация

В марте Омскую область ждет аномальная жара и повышенное количество осадков

Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют на март погоду теплее нормы. В зону аномалии вошел весь юг страны вместе с Омской областью.

Если на февраль синоптики Росгидрометцентра прогнозировали для Омской области лишь небольшой выход за границы среднемесячной нормы по температуре, то в марте обещают «жару» значительно выше нормы. В зону аномального тепла попадает почти половина России.

По осадкам март тоже ожидается рекордно щедрым. Омская область со всех сторон окружена регионами, в которых тоже прогнозируют больше 120% от среднемесячной нормы снега и дождя. Возможно, распутица накроет регион не в апреле, как обычно, а уже в ближайшие недели. В некоторые населенные пункты можно будет добраться только на вездеходе.

Фото: скриншот сайта Росгидрометцентра
Синоптики пообещали омичам не слишком аномальную погоду на февраль
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#Дарья Зыкова#Погода в марте#Погода в Омске#Аномальная жара#Температура воздуха#Осадки#Росгидрометцентр#Прогноз#Новости#Омская область#Россия#Омск
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