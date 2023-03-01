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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Весне быть! В Омске начали цвести экзотические растения

1 марта 2023, 09:15
Фото: Город55
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Стало известно, что в зоопарке Омска зацвели экзотические растения

В ботаническом саду «Детского ЭкоЦентра» зацвели экзотические растения.

В оранжерее городского зоопарка начали цвести экзотические фруктовые деревья. Первые бутоны у цитрусовых появились в преддверии весны. Сотрудники Экоцентра отметили, что хоть весна и пришла по календарю, погода этого совсем не отражает.

«Поэтому ищем признаки весны где придется. Самая надежная — начинают цвести цитрусовые. Бутончики-крохотулечки уже заметны», — уточнили специалисты.

Также барвинок и абутилон показали свои первые цветочки. Но они цветут не только весной, для них годится и зимнее время (январь–февраль). А далее сотрудники в ожидании еще одного растения.

«Начинаем ждать стрелицию, первый шаг она уже сделала (на фото красным отмечено, чтоб все увидели)», — отмечают сотрудники Экоцентра.

Отметим, что сейчас в оранжерее насчитывают более 200 видов цветов и деревьев.

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Фото: Скриншот «Омский зоопарк»
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#Ксения Карагодина#Зоопарк#Растения#Общество#Город#Весна#Новости#Омск#Омская область
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