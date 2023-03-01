Весне быть! В Омске начали цвести экзотические растения

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В оранжерее городского зоопарка начали цвести экзотические фруктовые деревья. Первые бутоны у цитрусовых появились в преддверии весны. Сотрудники Экоцентра отметили, что хоть весна и пришла по календарю, погода этого совсем не отражает.
«Поэтому ищем признаки весны где придется. Самая надежная — начинают цвести цитрусовые. Бутончики-крохотулечки уже заметны», — уточнили специалисты.
Также барвинок и абутилон показали свои первые цветочки. Но они цветут не только весной, для них годится и зимнее время (январь–февраль). А далее сотрудники в ожидании еще одного растения.
«Начинаем ждать стрелицию, первый шаг она уже сделала (на фото красным отмечено, чтоб все увидели)», — отмечают сотрудники Экоцентра.
Отметим, что сейчас в оранжерее насчитывают более 200 видов цветов и деревьев.