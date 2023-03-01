В Японии неизвестный напал на школьного учителя

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В городе Тода в префектуре Сайтама в Японии неизвестный, проникший на территорию школы, ранил ножом учителя. Несколько сотрудников образовательного учреждения схватили нападавшего и передали в руки правоохранительных органов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал TBS.
Как уточняют в агентстве Kyodo, от действий злоумышленника пострадал 60-летний учитель. В момент госпитализации он мог говорить, других подробностей о его состоянии пока нет, обстоятельства произошедшего уточняются.