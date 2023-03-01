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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Японии неизвестный напал на школьного учителя

Сегодня, 10:02
В Японии в префектуре Сайтама неизвестный проник на территорию школы и напал с ножом на учителя. Ученики не пострадали.

В городе Тода в префектуре Сайтама в Японии неизвестный, проникший на территорию школы, ранил ножом учителя. Несколько сотрудников образовательного учреждения схватили нападавшего и передали в руки правоохранительных органов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал TBS.

Как уточняют в агентстве Kyodo, от действий злоумышленника пострадал 60-летний учитель. В момент госпитализации он мог говорить, других подробностей о его состоянии пока нет, обстоятельства произошедшего уточняются.

#В мире#Происшествия
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