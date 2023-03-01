В Тюменской области все чаще выявляют ВИЧ у людей старше 50 лет

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на областной департамент здравоохранения, в прошлом году данная инфекция была выявлена у 1051 жителя региона. При этом 456 случаев приходится непосредственно на Тюмень. На конец прошлого года 19 процентов всех новых случаев дали люди старше 50 лет. Это около 200 человек.