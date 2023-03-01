В Тюменской области все чаще выявляют ВИЧ у людей старше 50 лет

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на областной департамент здравоохранения, в прошлом году данная инфекция была выявлена у 1051 жителя региона. При этом 456 случаев приходится непосредственно на Тюмень. На конец прошлого года 19 процентов всех новых случаев дали люди старше 50 лет. Это около 200 человек.
Годом ранее из 1112 ВИЧ-инфицированных 177 человек перешагнуло полувековой рубеж. Это 15,9 процентов от общего количества новых больных.
54,5 процента новых заболевших — мужчины. Больше всего заражаются ВИЧ люди в возрасте от 35 до 39 лет. Их 23,1 процента от общего количества подхвативших опасную инфекцию.
Самый пожилой тюменец, живущий с ВИЧ-инфекцией — 92 лет.
В минувшем году ни один малыш в регионе не родился у женщин с ВИЧ.