В центре Омска расселят жильцов дома из-за угрозы обрушения

Вчера, 28 февраля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение расселить часть жильцов одного из домов по улице Волочаевской. В результате обследования выяснили, что одна из колонн здания находится в аварийном состоянии, и дом может обрушиться. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.