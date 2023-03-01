В центре Омска расселят жильцов дома из-за угрозы обрушения

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Published Сегодня, 02:35
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Вчера, 28 февраля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение расселить часть жильцов одного из домов по улице Волочаевской. В результате обследования выяснили, что одна из колонн здания находится в аварийном состоянии, и дом может обрушиться. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.
«По обращению ТСН „Изумрудное“ рассмотрели ситуацию в доме по ул. Волочаевская, д. 11 корпус 1, где одна из колонн первого этажа пришла в аварийное состояние. Безопасность людей важнее всего. Принято решение временно отселить жителей третьего подъезда. Там прописано 62 человека. Всем будет предложено воспользоваться муниципальным маневренным фондом», — сообщил градоначальник.
Дом на Волочаевской построили в 2011 году. Стоимость квартир в нем доходит до 40 миллионов рублей.
Также на заседании КЧС приняли решение обследовать еще один проблемный дом. Пятиэтажка на улице Профинтерна покрылась трещинами, жильцы опасаются, что дом обрушится. Госжилинспекция и прокуратура пообещали провести соответствующие надзорные мероприятия.