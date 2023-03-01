В российском МИД выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Греции

Представители российского МИД сообщили, что известия о трагедии, произошедшей при столкновении поездов в северной части Греции, были восприняты в стране с болью. Известно, что жертвами аварии стали 30 человек.