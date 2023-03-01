В российском МИД выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Греции

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
В своем сообщении российское ведомство выразило искренние соболезнования народу Греции, в первую очередь тем, кто потерял родных и близких. Также в МИД РФ пожелали раненым скорейшего выздоровления.
Согласно последней информации, количество жертв столкновения пассажирского и грузового составов увеличилось до 36, пострадали 85 граждан, пишет Russian.rt.com.
Катерина Сакелларопулу, глава Греции, в связи с произошедшим была вынуждена прервать официальный визит в Молдову.
Властями Греции в стране объявлен трехдневный траур.