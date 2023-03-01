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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

В российском МИД выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Греции

Сегодня, 19:04
Представители российского МИД сообщили, что известия о трагедии, произошедшей при столкновении поездов в северной части Греции, были восприняты в стране с болью. Известно, что жертвами аварии стали 30 человек.

В своем сообщении российское ведомство выразило искренние соболезнования народу Греции, в первую очередь тем, кто потерял родных и близких. Также в МИД РФ пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Согласно последней информации, количество жертв столкновения пассажирского и грузового составов увеличилось до 36, пострадали 85 граждан, пишет Russian.rt.com.

Катерина Сакелларопулу, глава Греции, в связи с произошедшим была вынуждена прервать официальный визит в Молдову.

Властями Греции в стране объявлен трехдневный траур.

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