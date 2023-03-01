В России станет дороже курить

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, что касается сигарет и папирос, ставка акциза будет выше на два процента. Она составит до 2063 рублей за тысячу штук. К этому надо будет прибавить 16 процентов расчетной стоимости. Она зависит от того, какова максимальная розничная цена.