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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В России станет дороже курить

Сегодня, 10:00
Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, в стране вырастут акцизы на табачные изделия. Соответственно, они станут дороже. Закон начал действовать сегодня.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, что касается сигарет и папирос, ставка акциза будет выше на два процента. Она составит до 2063 рублей за тысячу штук. К этому надо будет прибавить 16 процентов расчетной стоимости. Она зависит от того, какова максимальная розничная цена.

Акцизы на жидкости для вейпов поднимутся на 11 процентов. Как и на табак и табачные изделия, которые нагреваются перед использованием.



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