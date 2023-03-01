В Омской области уволят полицейского, выстрелившего в коллегу

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В пресс-службе УМВД сообщили, что сотрудника, который непроизвольно выстрелил в своего коллегу в Калачинске, уволят из органов внутренних дел.
Уволить сотрудника решили по результатам служебной проверки, которую назначил начальник УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеслав Крючков. Отметим, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей, а также сотрудников, которые отвечали за служебную подготовку.
Напомним, что 27 февраля полицейский невольно выстрелил в коллегу. По итогу пострадавший с ранением брюшной полости скончался в больнице.