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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Омской области уволят полицейского, выстрелившего в коллегу

1 марта 2023, 09:42
Фото: Город55
Всех причастных привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе УМВД сообщили, что сотрудника, который непроизвольно выстрелил в своего коллегу в Калачинске, уволят из органов внутренних дел.

Уволить сотрудника решили по результатам служебной проверки, которую назначил начальник УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеслав Крючков. Отметим, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей, а также сотрудников, которые отвечали за служебную подготовку.

Напомним, что 27 февраля полицейский невольно выстрелил в коллегу. По итогу пострадавший с ранением брюшной полости скончался в больнице.

В Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти полицейского в Калачинске
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#Ксения Карагодина#Выстрел#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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