В Омской области уволят полицейского, выстрелившего в коллегу

Уволить сотрудника решили по результатам служебной проверки, которую назначил начальник УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеслав Крючков. Отметим, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей, а также сотрудников, которые отвечали за служебную подготовку.