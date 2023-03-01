В Омской области проснулся после зимы еще один житель зоопарка

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В официальной группе Большереченского государственного зоопарка сообщили, что проснулся еще один медведь. На этот раз — бурый, по имени Макар. В первый же день весны он покинул берлогу и вовсю активничает без следов сонливости.
Макар приехал в зоопарк Омской области из цирка. Там медведя не смогли содержать. Так в позапрошлом году он попал в Большеречье. Напомним, вчера в зоопарке вышел из зимнего сна гималайский медведь Малыш. Он был первым вестником весны.