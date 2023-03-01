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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Омской области проснулся после зимы еще один житель зоопарка

1 марта 2023, 11:21
Фото: пресс-служба государственного Большереченского зоопарка
Из спячки в Большереченском зоопарке вышел бурый медведь Макар

В официальной группе Большереченского государственного зоопарка сообщили, что проснулся еще один медведь. На этот раз — бурый, по имени Макар. В первый же день весны он покинул берлогу и вовсю активничает без следов сонливости.

Макар приехал в зоопарк Омской области из цирка. Там медведя не смогли содержать. Так в позапрошлом году он попал в Большеречье. Напомним, вчера в зоопарке вышел из зимнего сна гималайский медведь Малыш. Он был первым вестником весны.

Весна пришла в Омскую область. В Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш
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#Дарья Зыкова#Весна#Большереченский зоопарк#Животные#Медведи#Выход из спячки#Общество#Город#Потепление#Новости#Омская область
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