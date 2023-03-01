В Омске водитель автомобиля Nissan сбил пешехода в частном секторе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В сообществе «Аварийный Омск» опубликовали кадры с видеорегистратора очевидца, на которых видно, что пешеход переходил дорогу в частном секторе, его остановилась пропустить «ГАЗель», а вот движущийся навстречу автомобиль Nissan Wingroad не остановился. Мужчина перелетел через капот и приземлился на обочину.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. В ведомстве сообщили, что авария произошла 28 февраля. В 09:10 поступило сообщение о ДТП с пострадавшим. Около ул. 3-ей Ремесленной 61-летний мужчина за рулем Nissan Wingroad ехал по ул. Госпитальной со стороны ул. Кемеровской и в районе дома № 103 сбил 32-летнего пешехода.