В Омске водитель автомобиля Nissan сбил пешехода в частном секторе

В сообществе «Аварийный Омск» опубликовали кадры с видеорегистратора очевидца, на которых видно, что пешеход переходил дорогу в частном секторе, его остановилась пропустить «ГАЗель», а вот движущийся навстречу автомобиль Nissan Wingroad не остановился. Мужчина перелетел через капот и приземлился на обочину.