Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Омске водитель автомобиля Nissan сбил пешехода в частном секторе

1 марта 2023, 09:01
Фото: 1MI
иллюстрация
«Сальто-мортале». В Омске пешеход перелетел через капот автомобиля.

В сообществе «Аварийный Омск» опубликовали кадры с видеорегистратора очевидца, на которых видно, что пешеход переходил дорогу в частном секторе, его остановилась пропустить «ГАЗель», а вот движущийся навстречу автомобиль Nissan Wingroad не остановился. Мужчина перелетел через капот и приземлился на обочину.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. В ведомстве сообщили, что авария произошла 28 февраля. В 09:10 поступило сообщение о ДТП с пострадавшим. Около ул. 3-ей Ремесленной 61-летний мужчина за рулем Nissan Wingroad ехал по ул. Госпитальной со стороны ул. Кемеровской и в районе дома № 103 сбил 32-летнего пешехода.

Фото: скриншот видео Аварийный Омск
Пострадавшая в ДТП с тремя сбитыми пешеходами омичка впала в глубокую кому
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Пешеходы#Частный сектор#Пострадавший#Дороги#Общество#Город#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
Сегодня, 05:39
В омском ВООПИК пытаются спасти дореволюционный дом на улице Учебной
Сегодня, 03:41
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
Омская ТГК-11 подала иск против судебного пристава из Черкесска
Сегодня, 06:55