В Омске руководить эвакуацией будет новый заммэра Эдуард Ягодка

Согласно документу, членам комиссии предстоит определять места сбора в транспорт для перевозки в безопасные районы, список культурных и материальных ценностей, которые нужно вывести из зоны ЧС, а также указать маршруты эвакуации и список транспортных средств, привлекаемых в случае эвакуации, и пунктов временного размещения.