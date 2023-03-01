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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Омске руководить эвакуацией будет новый заммэра Эдуард Ягодка

1 марта 2023, 12:44
Фото: 1MI
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В эвакуационной комиссии вице-мэр заменит Владимира Куприянова.

В положение о городской эвакуационной комиссии, действующей в Омске больше с 2009 года, внесли ряд изменений. Проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.

Теперь руководить эвакуацией населения будет Эдуард Ягодка, назначенный вице-мэром 22 февраля 2023 года. В комиссии в качестве председателя он заменит Владимира Куприянова. Также среди исключенных оказались Светлана Шубина, Денис Есеркепов и Галина Назарова.

Группу управления эвакуационной комиссии пополнил пресс-секретарь мэра Омска Виктор Гашеев. Учетом эвакуации и размещения населения будет заниматься главный специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации ЛАО г. Омска Леонид Беляев. В группу, отвечающую за взаимодействие с правоохранителями и военными, по согласованию могут включать заместителя военного комиссара Омской области Александра Лапикова.

Согласно документу, членам комиссии предстоит определять места сбора в транспорт для перевозки в безопасные районы, список культурных и материальных ценностей, которые нужно вывести из зоны ЧС, а также указать маршруты эвакуации и список транспортных средств, привлекаемых в случае эвакуации, и пунктов временного размещения.

Добавим, что комиссия отвечает за организацию и проведение эвакуации омичей в безопасные районы в военное время и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
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#Юлия Истомина#Эвакуация#Комиссия#Безопасность#Общество#Город#Новости#Омск#Эдуард Ягодка#Владимир Куприянов
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