В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сегодня с 10:35 до 10:45 должна была пройти проверка систем оповещения в Омской области. Она проводится каждую первую среду марта и октября.
Но в этот раз запуск сирен перенесли из-за недавних хакерских атак на инфраструктуру связи, как выяснило издание «Новый Омск» в министерстве региональной безопасности. Настояло на переносе управление МЧС Омской области.
Теперь сирены проверят позже, омичей обещали предупредить о сроках заранее. Напомним, 28 февраля по телеканалам показали фейковое объявление о воздушной тревоге. Серверы радиостанций и телеканалов взломали.