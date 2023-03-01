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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения

1 марта 2023, 08:29
Фото: Город55
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Сирены не прозвучали. Проверку оповещения перенесли из-за недавних хакерских атак на инфраструктуру связи.

Сегодня с 10:35 до 10:45 должна была пройти проверка систем оповещения в Омской области. Она проводится каждую первую среду марта и октября.

Но в этот раз запуск сирен перенесли из-за недавних хакерских атак на инфраструктуру связи, как выяснило издание «Новый Омск» в министерстве региональной безопасности. Настояло на переносе управление МЧС Омской области.

Теперь сирены проверят позже, омичей обещали предупредить о сроках заранее. Напомним, 28 февраля по телеканалам показали фейковое объявление о воздушной тревоге. Серверы радиостанций и телеканалов взломали.

Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
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#Омск#Сирены#Системы оповещения#Проверка#Связь#Хакеры#Безопасность#Министерство региональной безопасности#Город#Новости#Омская область#Дарья Зыкова
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