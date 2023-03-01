В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
На портале госзакупок завершился поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания гимназии № 75. Учебное заведение, построенное еще в 1968 году, находится на улице Федора Крылова, 4а.
Победителем аукциона стала московская компания ООО «ГарантСтрой», гендиректором которой значится Андрей Никифиров. Контракт с ним подписан по максимальной цене в 113 602 322 рубля.
Согласно условиям контракта, на выполнение ремонтных работ в гимназии № 75 у подрядчика есть время до 1 декабря 2023 года.
Здание ждет практически полное обновление как снаружи, так и изнутри. ООО «ГарантСтрой» предстоит заделать трещины в стенах и фундаменте, отремонтировать площадку, крышу и крыльцо, обновить системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Внутри здания обновят стены, потолок, пол и двери.
Отметим, что аукцион по ремонту гимназии на Крылова был приостановлен из-за жалобы от ООО «Дом», зарегистрированного в Балашихе Московской области. Компания посчитала, что в документации имелись противоречия по части срока исполнения контракта. Но 28 февраля УФАС отменило приостановку.
Напомним, что вчера стал известен подрядчик, который отремонтирует школу № 3. Компания из Омска ООО «Данстрой» получит за свою работу более 80 миллионов рублей.