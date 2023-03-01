Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания

1 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Подрядчик по условиям контракта должен завершить ремонт до 1 декабря 2023 года.

На портале госзакупок завершился поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания гимназии № 75. Учебное заведение, построенное еще в 1968 году, находится на улице Федора Крылова, 4а.

Победителем аукциона стала московская компания ООО «ГарантСтрой», гендиректором которой значится Андрей Никифиров. Контракт с ним подписан по максимальной цене в 113 602 322 рубля.

Согласно условиям контракта, на выполнение ремонтных работ в гимназии № 75 у подрядчика есть время до 1 декабря 2023 года.

Здание ждет практически полное обновление как снаружи, так и изнутри. ООО «ГарантСтрой» предстоит заделать трещины в стенах и фундаменте, отремонтировать площадку, крышу и крыльцо, обновить системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Внутри здания обновят стены, потолок, пол и двери.

Отметим, что аукцион по ремонту гимназии на Крылова был приостановлен из-за жалобы от ООО «Дом», зарегистрированного в Балашихе Московской области. Компания посчитала, что в документации имелись противоречия по части срока исполнения контракта. Но 28 февраля УФАС отменило приостановку.

Напомним, что вчера стал известен подрядчик, который отремонтирует школу № 3. Компания из Омска ООО «Данстрой» получит за свою работу более 80 миллионов рублей.

Губернатор Омской области заверил, что стройки школ будут завершены в срок
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омская школа#Капитальный ремонт школ#Ремонт школ#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
Сегодня, 05:39
В омском ВООПИК пытаются спасти дореволюционный дом на улице Учебной
Сегодня, 03:41
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
Омская ТГК-11 подала иск против судебного пристава из Черкесска
Сегодня, 06:55