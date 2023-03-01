В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания

Отметим, что аукцион по ремонту гимназии на Крылова был приостановлен из-за жалобы от ООО «Дом», зарегистрированного в Балашихе Московской области. Компания посчитала, что в документации имелись противоречия по части срока исполнения контракта. Но 28 февраля УФАС отменило приостановку.