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Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

В феврале дефицит бюджета превысил запланированные показатели на 1,1 трлн

Сегодня, 18:58
К концу февраля дефицит государственного бюджета вырос до 3,96 трлн. рублей.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», превышение показателей составило 1,1 триллиона рублей при объеме доходов в 1,42 триллиона рублей, а расходов — в 5,38 триллиона рублей. Напомним, что общие доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в размере 26,1 триллиона рублей, а объем запланированных трат составляет 29 триллионов. При этом дефицит бюджета должен составить 2,9 триллиона или 2% ВВП. Это и привело к возникновению недостачи в размере 1,1 триллиона рублей. Больше всего расходов в первые два месяца года потребовала социальная политика (1,07 триллиона рублей), затем экономика (0,4 триллиона) и оборона (0,3 триллиона).

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