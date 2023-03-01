В феврале дефицит бюджета превысил запланированные показатели на 1,1 трлн

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», превышение показателей составило 1,1 триллиона рублей при объеме доходов в 1,42 триллиона рублей, а расходов — в 5,38 триллиона рублей. Напомним, что общие доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в размере 26,1 триллиона рублей, а объем запланированных трат составляет 29 триллионов. При этом дефицит бюджета должен составить 2,9 триллиона или 2% ВВП. Это и привело к возникновению недостачи в размере 1,1 триллиона рублей. Больше всего расходов в первые два месяца года потребовала социальная политика (1,07 триллиона рублей), затем экономика (0,4 триллиона) и оборона (0,3 триллиона).