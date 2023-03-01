В ближайшие дни МЧС просит омичей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Управление МЧС Омской области рекомендовало омичам быть предельно внимательными и осторожными на улице 2 и 3 марта. В эти дни в регионе будет идти мокрый снег, а порывы ветра в некоторых районах достигнут скорости в 15-20 м/с. На дорогах могут образоваться снежные наносы, а под ними гололед.