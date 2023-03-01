В ближайшие дни МЧС просит омичей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Управление МЧС Омской области рекомендовало омичам быть предельно внимательными и осторожными на улице 2 и 3 марта. В эти дни в регионе будет идти мокрый снег, а порывы ветра в некоторых районах достигнут скорости в 15-20 м/с. На дорогах могут образоваться снежные наносы, а под ними гололед.
Водителей попросили снижать скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких, непредсказуемых маневров, не идти на обгон. Пешеходам также посоветовали сохранять бдительность, не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции, например, рекламные щиты.