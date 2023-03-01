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В ближайшие дни МЧС просит омичей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

1 марта 2023, 10:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Мокрый снег, порывы ветра и гололед могут оказаться смертельной комбинацией. Омских водителей и пешеходов попросили соблюдать осторожность.

Управление МЧС Омской области рекомендовало омичам быть предельно внимательными и осторожными на улице 2 и 3 марта. В эти дни в регионе будет идти мокрый снег, а порывы ветра в некоторых районах достигнут скорости в 15-20 м/с. На дорогах могут образоваться снежные наносы, а под ними гололед.

Водителей попросили снижать скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких, непредсказуемых маневров, не идти на обгон. Пешеходам также посоветовали сохранять бдительность, не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции, например, рекламные щиты.

Омских автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#ГУ МЧС по Омской области#Опасные дороги#Дороги#Гололед#Ветер#Мокрый снег#Безопасность движения#Общество#Город#Новости#Омская область
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