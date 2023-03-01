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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

У жителей Приморского края стало меньше времени на покупку алкоголя

Сегодня, 10:01
1 марта в Приморском крае начали действовать новые временные нормы продажи алкоголя. А в некоторые дни купить его в розницу вообще станет невозможно.

Как сообщает fedpress.ru, новые поправки в местные законы запрещают продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Кроме того, его вообще нельзя будет купить в «детские” праздники, такие как Международный день защиты детей, День знаний и в дни, когда проводятся последние звонки.

Данные поправки в региональное законодательство депутатами краевого парламента были приняты еще в ноябре прошлого года, но начали действовать только сейчас. По мнению местных властей, это поможет снизить в регионе «пьяную» преступность.



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