У жителей Приморского края стало меньше времени на покупку алкоголя

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает fedpress.ru, новые поправки в местные законы запрещают продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Кроме того, его вообще нельзя будет купить в «детские” праздники, такие как Международный день защиты детей, День знаний и в дни, когда проводятся последние звонки.
Данные поправки в региональное законодательство депутатами краевого парламента были приняты еще в ноябре прошлого года, но начали действовать только сейчас. По мнению местных властей, это поможет снизить в регионе «пьяную» преступность.