У жителей Приморского края стало меньше времени на покупку алкоголя

Как сообщает fedpress.ru, новые поправки в местные законы запрещают продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Кроме того, его вообще нельзя будет купить в «детские” праздники, такие как Международный день защиты детей, День знаний и в дни, когда проводятся последние звонки.