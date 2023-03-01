Свердловский Роспотребнадзор опроверг информацию о попавшем в воду возбудителе холеры

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Как сообщает fedpress.ru, ранее информация о появлении холеры в водопроводной воде появилась в ряде мессенджеров и в соцсетях.
Ведомство сообщило о постоянном отборе проб питьевой воды и ее тестировании. Качество воды удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям.
Массовых вспышек холеры в регионе не было уже давно. А разовые случаи были завозными — холеру привозили жители Урала, посещавшие неблагополучные страны.