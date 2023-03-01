Страшно ходить по городу. В Омске бездомные собаки напугали женщину с детьми

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» после нападения бездомных собак на женщину с детьми.
Инцидент произошел 25 февраля на остановке общественного транспорта
«ОПОГАТ-9» на ул. 10 лет Октября, 209Е/2. От стаи бездомных собак пострадала 24-летняя женщина с детьми. Об их состоянии информации нет.
Следователи отмечают, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц БУ Омска «Спецавтохозяйство» — «Муниципальный приют для животных», которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Это повлекло нарушение прав омичей.
Проводится проверка, чтобы выяснить все детали правонарушения.
Ранее омичи не раз сообщали, что бездомные собаки нападают на прохожих на улице Богдана Хмельницкого. Один из пострадавших — школьник, которого спасли при помощи клаксона авто.