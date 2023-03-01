С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Арбитражный суд Омской области принял к рассмотрению иск ООО «Апарт Эстейт» к ООО «Га-га-га». Истец зарегистрирован в Иркутске, его специализация — «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества». «Га-га-га» — омская фирма, которая работает в ресторанной сфере. Именно ей принадлежит сеть кофеен «Gussi», основанная Наталией Сушко — известной предпринимательницей и главным редактором журнала «Дорогое удовольствие».
На данный момент директор и единственный владелец уставного капитала «Га-га-га» — Алексей Утиралов, муж Сушко. Последней принадлежит еще один бизнес-актив, рекламное агентство «МКС-Медиа», которое, правда, в последний раз приносило прибыль в 2020 году.
Сумма иска «Апарт Эстейта» — 750 тысяч рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договору.
Отметим, что в адрес Сушко в социальных сетях регулярно звучат обвинения в неуплате долгов партнерам, в задержках зарплат персоналу. По данным Города55, финансовые претензии к ООО «Га-га-га» есть у омской фирмы «Антика», которая тоже работает в ресторанном бизнесе. Однако к судебным разбирательствам до недавнего времени все это не приводило.