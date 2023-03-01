Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска

1 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI
иллюстрация
С компании «Га-га-га» пытаются взыскать 750 тысяч рублей.

Арбитражный суд Омской области принял к рассмотрению иск ООО «Апарт Эстейт» к ООО «Га-га-га». Истец зарегистрирован в Иркутске, его специализация — «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества». «Га-га-га» — омская фирма, которая работает в ресторанной сфере. Именно ей принадлежит сеть кофеен «Gussi», основанная Наталией Сушко — известной предпринимательницей и главным редактором журнала «Дорогое удовольствие».

На данный момент директор и единственный владелец уставного капитала «Га-га-га» — Алексей Утиралов, муж Сушко. Последней принадлежит еще один бизнес-актив, рекламное агентство «МКС-Медиа», которое, правда, в последний раз приносило прибыль в 2020 году.

Сумма иска «Апарт Эстейта» — 750 тысяч рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договору.

Отметим, что в адрес Сушко в социальных сетях регулярно звучат обвинения в неуплате долгов партнерам, в задержках зарплат персоналу. По данным Города55, финансовые претензии к ООО «Га-га-га» есть у омской фирмы «Антика», которая тоже работает в ресторанном бизнесе. Однако к судебным разбирательствам до недавнего времени все это не приводило.

 

Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Узнать подробнее
#Экономика#Суд#Новости#Наталия Сушко#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
28 февраля 10:04
В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
Сегодня, 05:39
В омском ВООПИК пытаются спасти дореволюционный дом на улице Учебной
Сегодня, 03:41
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
28 февраля 11:19