С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска

Отметим, что в адрес Сушко в социальных сетях регулярно звучат обвинения в неуплате долгов партнерам, в задержках зарплат персоналу. По данным Города55, финансовые претензии к ООО «Га-га-га» есть у омской фирмы «Антика», которая тоже работает в ресторанном бизнесе. Однако к судебным разбирательствам до недавнего времени все это не приводило.