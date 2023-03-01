Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Прокуратура начала проверку. В омской школе № 56 произошел пожар

1 марта 2023, 13:55
Фото: Город55

Прокуратура Октябрьского округа Омска начала проверку по факту пожара в школе № 56

Эвакуированы 36 детей и 11 взрослых.

Сегодня, 1 марта, около 5 часов дня начался пожар в школе № 56 на улице Масленникова. Пожарная система в учреждении сработала своевременно. Дети и работники оперативно эвакуировались.

По прибытию пожарных первый этаж школы был полностью задымлен. А к 17:19 пожарные ликвидировали отрытое горение. Далее в 18:13 устранили последствия пожара. Площадь пожара составила 10 кв. м.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омска области сообщает, что началась проверка по факту пожара в здании БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56».

«В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов прокуратура даст оценку соблюдению должностными лицами школы, а также органами контроля требований законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что при наличии должных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Москве во время пожара в гостинице «МКМ» погибли шесть человек
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Проверка прокуратуры#Общество#Город#Происшествия#Пожары#Школа#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура
Подпишитесь
Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу
Сегодня, 12:57
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
Сегодня, 12:47
В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания
Сегодня, 08:26
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения
Сегодня, 08:29