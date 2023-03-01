Прокуратура начала проверку. В омской школе № 56 произошел пожар

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Сегодня, 1 марта, около 5 часов дня начался пожар в школе № 56 на улице Масленникова. Пожарная система в учреждении сработала своевременно. Дети и работники оперативно эвакуировались.
По прибытию пожарных первый этаж школы был полностью задымлен. А к 17:19 пожарные ликвидировали отрытое горение. Далее в 18:13 устранили последствия пожара. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Прокуратура Омска области сообщает, что началась проверка по факту пожара в здании БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56».
«В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов прокуратура даст оценку соблюдению должностными лицами школы, а также органами контроля требований законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении», — уточнили в прокуратуре.
Отметим, что при наличии должных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.