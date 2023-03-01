При должном уходе домашние красноухие черепахи живут до 50 лет

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Общественная служба новостей выяснила продолжительность жизни красноухой черепахи в квартире и естественной среде обитания.
В природе красноушки обычно живут 20-25 лет. Однако известны случаи, когда эти рептилии жили более 50 лет. Большая часть представителей данного вида гибнет в первые дни после появления на свет – их съедают хищники. Взрослые черепахи погибают от болезней, паразитов, грязной воды. Иногда их вылавливают рыбаки. А вот от недостатка пищи красноушки не гибнут. Они всеядны, а обмен веществ у них замедлен.
Если за красноухой черепахой хорошо ухаживать, то питомец может прожить в квартире от 30 до 50 лет. Однако чаще всего продолжительность жизни этих рептилий в домашних условиях не превышает 15 лет. Животные погибают большей частью из-за безответственности владельцев. Например, черепахи выпадают из неправильно оборудованного аквариума, выскальзывают из рук, попадают в дверные щели. На маленькое животное можно наступить. Также рептилия может стать жертвой других домашних питомцев. Кроме этого, красноушки часто гибнут от отравлений, болезней и проглатывания камней.
Чтобы черепаха была здорова и жила как можно дольше, необходимо обеспечить ей здоровое питание, в основе которого лежит морская рыба. Например, путасса. Также маленькие хищники любят полакомиться говяжьей печенью и куриными сердечками.
Аквариум должен быть просторным – не менее 150 литров, а вода в нем – всегда чистой и нужной температуры, то есть 22-25 градусов. Следует отметить, что черепашкам не нужно быть все время в воде. Поэтому питомцу необходимо оборудовать специальный бережок и обеспечить специальное освещение. Для этого нужны две лампы. Это лампа накаливания для обогрева животного при выходе на бережок, и ультрафиолетовая, позволяющая усваиваться кальцию.
Свободные прогулки по дому животному лучше не устраивать во избежание несчастных случаев.