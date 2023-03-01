При должном уходе домашние красноухие черепахи живут до 50 лет

Если за красноухой черепахой хорошо ухаживать, то питомец может прожить в квартире от 30 до 50 лет. Однако чаще всего продолжительность жизни этих рептилий в домашних условиях не превышает 15 лет. Животные погибают большей частью из-за безответственности владельцев. Например, черепахи выпадают из неправильно оборудованного аквариума, выскальзывают из рук, попадают в дверные щели. На маленькое животное можно наступить. Также рептилия может стать жертвой других домашних питомцев. Кроме этого, красноушки часто гибнут от отравлений, болезней и проглатывания камней.