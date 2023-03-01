Пожар в школе, убийство полицейского и аномалии с погодой. Омск за день

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Новость №1. В Омске случился пожар в школе № 56
Прокуратура Октябрьского округа Омска проведет проверку по факту пожара в школе № 56. Благодаря пожарной системе из здания эвакуировались 36 детей и 11 взрослых. К моменту прибытия пожарных первый этаж школы был полностью задымлен. Пожарные ликвидировали открытое горение, а после устранили последствия пожара. Площадь пожара составила 10 кв. м. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности школьников. При наличии должных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Новость №2. Омскому полицейскому предъявили обвинение по статье «Убийство» после выстрела в коллегу
Как стало известно Городу55, полицейскому, выстрелившему в своего коллегу, следователи предъявили обвинение по статье «Убийство». В СКР по Омской области сообщили, что обвиняемого арестовали, а судебное заседание по его делу будет проходить уже в ближайшие дни. Напомним, что в Калачинске сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. В больнице мужчина скончался, а на полицейского завели уголовное дело. Также после служебной проверки его решили уволить из полиции.
Новость №3. В Омскую область придет «тропический» март
Синоптики Росгидрометцентра сообщили, что в регионе погода в марте будет теплее, чем обычно. В аномальную зону вошел юг страны вместе с Омской областью. Также в марте ожидается рекордное количество осадков. Отметим, что Омская область окружена со всех сторон регионами, в которых тоже прогнозируют более 120% от среднемесячной нормы снега и дождя. Из этого можно предположить, что распутица накроет регион уже в ближайшие недели.