Пожар в школе, убийство полицейского и аномалии с погодой. Омск за день

Синоптики Росгидрометцентра сообщили, что в регионе погода в марте будет теплее, чем обычно. В аномальную зону вошел юг страны вместе с Омской областью. Также в марте ожидается рекордное количество осадков. Отметим, что Омская область окружена со всех сторон регионами, в которых тоже прогнозируют более 120% от среднемесячной нормы снега и дождя. Из этого можно предположить, что распутица накроет регион уже в ближайшие недели.