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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице

1 марта 2023, 04:16
Фото: 1MI
По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной происшествия послужили игры с оружием.

Как стало известно Городу55, в Калачинске в больнице скончался полицейский, которого ранил его коллега вечером 27 февраля. Информацию нашему корреспонденту подтвердили в УМВД по Омской области. Инцидент произошел во время патрулирования на улице П. Ильичева в Калачинске.

Напомним, один из сотрудников патрульно-постовой службы выстрелил в своего коллегу во время дежурства. Пуля попала в живот. Пострадавшего отвезли в районную больницу Калачинска в тяжелом состоянии и экстренно прооперировали. По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной происшествия послужили игры с оружием. Руководство полиции назначило проверку по факту инцидента.

Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
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#Евгений Игишев#Происшествия#Перестрелка#Смерть#Ранение#Полиция#Омская область#Калачинск
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