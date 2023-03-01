Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Как стало известно Городу55, в Калачинске в больнице скончался полицейский, которого ранил его коллега вечером 27 февраля. Информацию нашему корреспонденту подтвердили в УМВД по Омской области. Инцидент произошел во время патрулирования на улице П. Ильичева в Калачинске.
Напомним, один из сотрудников патрульно-постовой службы выстрелил в своего коллегу во время дежурства. Пуля попала в живот. Пострадавшего отвезли в районную больницу Калачинска в тяжелом состоянии и экстренно прооперировали. По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной происшествия послужили игры с оружием. Руководство полиции назначило проверку по факту инцидента.