Пилот вертолета из Омска лишился 5 млн, пытаясь устроиться в швейцарскую компанию

Кроме того, заявитель решил помочь брату избавиться от кредита — признать его банкротом. Такую идею ему подкинул все тот же аферист. Потерпевший оплатил псевдоуслуги юриста, прокурора и адвоката по 250 тысяч каждому, и по 300 тысяч свидетелям и юристам, еще полмиллиона внес за долги брата.