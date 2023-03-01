Пилот вертолета из Омска лишился 5 млн, пытаясь устроиться в швейцарскую компанию

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пилот одной из авиакомпаний лишился больше пяти миллионов рублей после общения с аферистом. 27-летний омич обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полицейским мужчина рассказал, что в сентябре прошлого года он решил сменить работу. На помощь потерпевшему пришел двоюродный брат из Екатеринбурга. Он познакомил омича с мужчиной, который обещал помочь сделать документы для устройства на работу на железную дорогу. Такая услуга стоили 150 тысяч рублей.
При дальнейшей переписке собеседник предложил омичу высокооплачиваемую должность пилота вертолета в Швейцарии. Мошенник пообещал зарплату до 10 тысяч долларов в месяц. За мнимое трудоустройство, бронирование рабочего места, обучение, оформление визы, билеты и другие услуги омич каждый раз переводил крупные суммы.
Кроме того, заявитель решил помочь брату избавиться от кредита — признать его банкротом. Такую идею ему подкинул все тот же аферист. Потерпевший оплатил псевдоуслуги юриста, прокурора и адвоката по 250 тысяч каждому, и по 300 тысяч свидетелям и юристам, еще полмиллиона внес за долги брата.
Когда сумма всех вложений превысила 5 миллионов рублей, омич понял, что попался на уловки мошенника, и обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.