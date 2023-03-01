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Published Сегодня, 07:07

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Пилот вертолета из Омска лишился 5 млн, пытаясь устроиться в швейцарскую компанию

1 марта 2023, 07:07
Фото: Управление МВД России по Омской области
Мошенник выманивал у него крупные суммы денег под различными предлогами.

Пилот одной из авиакомпаний лишился больше пяти миллионов рублей после общения с аферистом. 27-летний омич обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейским мужчина рассказал, что в сентябре прошлого года он решил сменить работу. На помощь потерпевшему пришел двоюродный брат из Екатеринбурга. Он познакомил омича с мужчиной, который обещал помочь сделать документы для устройства на работу на железную дорогу. Такая услуга стоили 150 тысяч рублей.

При дальнейшей переписке собеседник предложил омичу высокооплачиваемую должность пилота вертолета в Швейцарии. Мошенник пообещал зарплату до 10 тысяч долларов в месяц. За мнимое трудоустройство, бронирование рабочего места, обучение, оформление визы, билеты и другие услуги омич каждый раз переводил крупные суммы.

Кроме того, заявитель решил помочь брату избавиться от кредита — признать его банкротом. Такую идею ему подкинул все тот же аферист. Потерпевший оплатил псевдоуслуги юриста, прокурора и адвоката по 250 тысяч каждому, и по 300 тысяч свидетелям и юристам, еще полмиллиона внес за долги брата.

Когда сумма всех вложений превысила 5 миллионов рублей, омич понял, что попался на уловки мошенника, и обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.

Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона
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#Евгений Игишев#Видео#Полиция#Мошенник#Телефонные мошенники#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Екатеринбург
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