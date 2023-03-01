Омскую филармонию похвалили за продуктивную работу с молодежью

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Омске состоялось заседание попечительского совета Омской филармонии под председательством Губернатора Александра Буркова. На заседании выступила директор Омской филармонии Ирина Лапшина. Она рассказала, что главной задачей в 2022 году было достижение показателей деятельности до периода пандемии и возвращение в репертуар крупных музыкальных проектов. В итоге за весь 2022 год прошло 785 филармонических концертов, слушателями которых стали порядка 300 тысяч человек.
В число слушателей вошли и дети: благодаря проекту «Пушкинская карта» более 9 тыс человек смогли попасть на концерты филармонии. А за весь год состоялось 170 концертов для детей и юношества, которые посетили 40 тысяч человек.
Губернатор Александр Бурков отметил, что филармония активно участвует в выездных концертах, благодаря чему в школах и детских садах с творчеством филармонии познакомились более 40 тысяч детей.
На 2023 год главная концертная площадка региона планирует не менее обширную программу. В нее войдут концерты русских классиков, фестивали и Симфопарк в новом формате.