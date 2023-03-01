Омскую филармонию похвалили за продуктивную работу с молодежью

В Омске состоялось заседание попечительского совета Омской филармонии под председательством Губернатора Александра Буркова. На заседании выступила директор Омской филармонии Ирина Лапшина. Она рассказала, что главной задачей в 2022 году было достижение показателей деятельности до периода пандемии и возвращение в репертуар крупных музыкальных проектов. В итоге за весь 2022 год прошло 785 филармонических концертов, слушателями которых стали порядка 300 тысяч человек.