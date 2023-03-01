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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 07:00

Омская ТГК-11 подала иск против судебного пристава из Черкесска

1 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
иллюстрация
По мнению истца, пристав слишком быстро закрыл исполнительное производство.

Омская «Территориальная генерирующая компания №11» решила судиться с жителем Черкесска — административного центра Карачаево-Черкесской республики на дальнем юго-западе России. Соответствующий иск уже подан в арбитражный суд этого региона.

Ответчик, Р. И. Темрезов, работает судебным приставом-исполнителем Черкесского городского отделения Службы судебных приставов. Как следует из судебных документов, именно он подписал 20 июня 2022 года постановление об окончании исполнительного производства по иску ТГК-11 к АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Последнее сейчас проходит процедуру банкротства, и ТГК-11 — один из его кредиторов.

Долг, судя по материалам Черкесского арбитража, невелик: в ноябре 2021 года суд принял решение о взыскании с «Карачаево-Черкесскэнерго» в пользу ТГК-11 69 тысяч рублей долга и еще 2 тысяч рублей пени.

Теперь истец требует постановление от 20 июня отменить и обязать Термезова возобновить исполнительное производство. Стоит отметить, что изначально суд оставил иск без движения, так как к нему не были приложены все необходимые документы. Позже это решение было продлено. Наконец, на днях ТГК-11 исправил все недочеты, и суд назначил дату первого заседания.

Известно, что Черкесское городское отделение Службы судебных приставов признало действия своего сотрудника правомерными.

 

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#Николай Эйхвальд#Служба судебных приставов#Суд#Новости
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