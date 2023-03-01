Омская ТГК-11 подала иск против судебного пристава из Черкесска

Теперь истец требует постановление от 20 июня отменить и обязать Термезова возобновить исполнительное производство. Стоит отметить, что изначально суд оставил иск без движения, так как к нему не были приложены все необходимые документы. Позже это решение было продлено. Наконец, на днях ТГК-11 исправил все недочеты, и суд назначил дату первого заседания.