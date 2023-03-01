Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора

Победитель представил примерное меню на завтрак, обед, ужин и торжественный прием. Примерное банкетное меню, например, включает фруктово-ягодное, мясное, сырное, овощное ассорти, ассорти из морепродуктов, из солений, цезарь, жульен с белыми грибами, шницель из свинины (филе из лосося, стейк из телятины), пирожки и др. В списке напитков помимо чая, кофе и прохладительных напитков есть алкоголь — водка, коньяк, белые и красные вина, шампанское. Перечень блюд — ориентировочный и может быть изменен по согласованию сторон в рамках стоимости меню, отмечают в контракте.