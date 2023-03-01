Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
На сайте госзакупок подвели итоги конкурса на выбор заведения, которому предстоит обслуживать торжественные, официальные и иные мероприятия по приему делегаций и приглашенных лиц от имени губернатора и областного правительства. Из регионального бюджета на эти мероприятия выделили 800 тысяч рублей.
На участие в аукционе поступило только две заявки. В итоге победителем стало ООО «Третий этаж», которому принадлежит ресторан «Пеликан» на улице Иртышская Набережная, 12. Компания в лице директора Алексея Фомина предложила за торжественный прием на одного человека 9100 рублей, тогда как второй участник просил за свои услуги 12 131 рубль.
Как следует из заключенного контракта, обслуживать банкеты ООО «Третий этаж» будет с 13 марта по 31 декабря 2023 года.
Победитель представил примерное меню на завтрак, обед, ужин и торжественный прием. Примерное банкетное меню, например, включает фруктово-ягодное, мясное, сырное, овощное ассорти, ассорти из морепродуктов, из солений, цезарь, жульен с белыми грибами, шницель из свинины (филе из лосося, стейк из телятины), пирожки и др. В списке напитков помимо чая, кофе и прохладительных напитков есть алкоголь — водка, коньяк, белые и красные вина, шампанское. Перечень блюд — ориентировочный и может быть изменен по согласованию сторон в рамках стоимости меню, отмечают в контракте.
Отметим, что в конце декабря прошлого года правительство также определило исполнителя премиального кейтеринга. Тогда контракт на 500 тысяч рублей достался компании «Гостиница „Аврора“», которая владеет одноименной гостиницей и рестораном на улице Поворотникова в Старом Кировске.