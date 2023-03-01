Омских артиллеристов забрали из пехоты после обращения губернатора в Минобороны РФ

Губернатор провел переговоры с заместителем министра обороны, генерал-полковником Виктором Горемыкиным после жалобы от бойцов 504-го танкового полка. Они записали видеообращение к губернатору по поводу расформирования их части и перевода военных из артиллерии в пехоту. Омичей вернули, сейчас они выполняют задачи в соответствии с подготовкой. Также после обращения Александра Буркова к руководству Министерства обороны РФ на базе Омского автобронетанкового института состоялся телемост с военнослужащими.