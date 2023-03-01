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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Омских артиллеристов забрали из пехоты после обращения губернатора в Минобороны РФ

1 марта 2023, 06:25
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В омском бронетанковом инженерном институте провели телемост. Участники СВО пообщались с родными.

Губернатор провел переговоры с заместителем министра обороны, генерал-полковником Виктором Горемыкиным после жалобы от бойцов 504-го танкового полка. Они записали видеообращение к губернатору по поводу расформирования их части и перевода военных из артиллерии в пехоту. Омичей вернули, сейчас они выполняют задачи в соответствии с подготовкой. Также после обращения Александра Буркова к руководству Министерства обороны РФ на базе Омского автобронетанкового института состоялся телемост с военнослужащими.

«В Минобороны заверили, что все вопросы и замечания, которые были высказаны военнослужащими, будут устранены. Правительством Омской области сегодня делается все, чтобы оказать поддержку нашим бойцам, которые находятся на линии фронта. Мы открыли в Луганске центр гуманитарной помощи омским военнослужащим, и сегодня мы отправляем адресно посылки от родных и близких ребятам на фронт. Я хотел бы еще раз сказать большое спасибо Министерству обороны, командованию Южного военного округа за возможность напрямую пообщаться бойцам с их родными и близкими», — прокомментировал губернатор.

Жены, дети и родители военных делились новостями из дома. Обратную связь родственники получили не только от своих сыновей и мужей, но и от их командиров. Родным рассказали, как идет служба. Представители регионального кабмина дополнительно напомнили членам семей мобилизованных о существующих мерах поддержки.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Губернатор#Минобороны РФ#Телемост#Артиллеристы#Сво#Военные#Общество#Спецоперация#Новости#Омская область#Александр Бурков
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