Омича оставили на свободе после публикации фейков об СВО

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Жителя Омского района признали виновным в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.
На скамье подсудимых оказался 46-летний мужчина, который в мае 2022 года от своего имени во «ВКонтакте» опубликовал некое сообщение, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на Украине.
Мужчина утверждал, что российские войска якобы целенаправленно разрушали объекты гражданской инфраструктуры и вредили гражданскому населению Украины. К своим публикациям омич прикрепил фото и видео, которые якобы подтверждают эти факты.
На омича завели дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Свою вину он признал лишь частично, но Омский районный суд признал, что вина омича полностью доказана.
В итоге мужчину приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Вдобавок к этому суд назначил осужденному принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту пребывания.
Приговор обжаловали в Омском областном суде, но там отклонили жалобу адвоката. Вскоре приговор должен вступить в силу.