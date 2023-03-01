Омича оставили на свободе после публикации фейков об СВО

В итоге мужчину приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Вдобавок к этому суд назначил осужденному принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту пребывания.