Несмотря на землетрясение стоимость жилья в Турции не снизилась

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По информации, полученной на начало февраля, которую предоставила риэлторская компания Tranio, стоимость жилья не изменилась: застройщики держат цены.
Екатерина Никитина, учредитель компании по продаже зарубежной недвижимости New Real Estate, отмечает, что большинство граждан РФ покупает недвижимость в Турции для получения гражданства через инвестиции от $400 тыс. Помимо Турции, из доступных программ других стран — только Гренада и Вануату, сообщает NEWS.ru.
По прогнозам Ивана Яринковского, одного из владельцев компании Propriete Generale Group, в регионах землетрясения спрос на покупку жилья значительно снизится.
Также известно, что в Турции увеличился спрос на аренду, так как жители пострадавших регионов переезжают в другие области.
Турецкие риелторы сообщают, что после землетрясений стоимость аренды в ряде областей страны выросла в 1,5–2 раза.
По данным профессора геологии Окана Тюйсюза, самый сейсмически опасный район провинции Анталья — это Демре с одноименным городом. Стамбул — также, как Анталья — находится на втором уровне по сейсмоопасности.
Ранее сейсмологами были спрогнозированы мощные землетрясения в Стамбуле, которые могут произойти в любой момент. По разрушительной силе они могут превзойти бедствия на юго-востоке страны.