Несмотря на землетрясение стоимость жилья в Турции не снизилась

Спрос на покупку недвижимости в Турции сильно упал после недавних землетрясений; ряд компаний в РФ даже приостанавливал продажу. Несмотря на это, цены держатся на прежнем уровне.