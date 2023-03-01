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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Несмотря на землетрясение стоимость жилья в Турции не снизилась

Сегодня, 15:16
Спрос на покупку недвижимости в Турции сильно упал после недавних землетрясений; ряд компаний в РФ даже приостанавливал продажу. Несмотря на это, цены держатся на прежнем уровне.

По информации, полученной на начало февраля, которую предоставила риэлторская компания Tranio, стоимость жилья не изменилась: застройщики держат цены.

Екатерина Никитина, учредитель компании по продаже зарубежной недвижимости New Real Estate, отмечает, что большинство граждан РФ покупает недвижимость в Турции для получения гражданства через инвестиции от $400 тыс. Помимо Турции, из доступных программ других стран — только Гренада и Вануату, сообщает NEWS.ru.

По прогнозам Ивана Яринковского, одного из владельцев компании Propriete Generale Group, в регионах землетрясения спрос на покупку жилья значительно снизится.

Также известно, что в Турции увеличился спрос на аренду, так как жители пострадавших регионов переезжают в другие области.

Турецкие риелторы сообщают, что после землетрясений стоимость аренды в ряде областей страны выросла в 1,5–2 раза.

По данным профессора геологии Окана Тюйсюза, самый сейсмически опасный район провинции Анталья — это Демре с одноименным городом. Стамбул — также, как Анталья — находится на втором уровне по сейсмоопасности.

Ранее сейсмологами были спрогнозированы мощные землетрясения в Стамбуле, которые могут произойти в любой момент. По разрушительной силе они могут превзойти бедствия на юго-востоке страны.

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