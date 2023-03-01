Не было детского кресла. Омский водитель пойдет под суд за летнее тройное ДТП

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что завершено расследование уголовного дела о августовском ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка.
Следствие установило, что вечером 6 августа 2022 года 37-летний омич за рулем Toyota FunCargo ехал со стороны ул. Труда по ул. Лобкова. В салоне была 11-летняя девочка без какого-либо устройства, обеспечивающего безопасность. Мужчина начал поворачивать налево, на ул. 9-ю Ленинскую, но не обратил внимание на встречную пассажирскую «ГАЗель», проезжающую перекресток. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы, что подтвердила экспертиза.
Водителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Вину омич признал, но ему грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело собираются передать в Ленинский районный суд.