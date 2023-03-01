Не было детского кресла. Омский водитель пойдет под суд за летнее тройное ДТП

Следствие установило, что вечером 6 августа 2022 года 37-летний омич за рулем Toyota FunCargo ехал со стороны ул. Труда по ул. Лобкова. В салоне была 11-летняя девочка без какого-либо устройства, обеспечивающего безопасность. Мужчина начал поворачивать налево, на ул. 9-ю Ленинскую, но не обратил внимание на встречную пассажирскую «ГАЗель», проезжающую перекресток. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы, что подтвердила экспертиза.