Лукашенко: Мы сотрудничаем с Китаем по всем направлениям

Белорусский лидер подчеркнул рекордный рост товарооборота между Минском и Пекином. Сейчас данный показатель составляет почти $6 млрд. Также он заявил, что закрытых тем в сотрудничестве двух стран нет, при этом Китай и Белоруссия не ставят задачу “дружить” против третьих стран, пишет газета “Известия”.