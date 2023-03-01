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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Лукашенко: Мы сотрудничаем с Китаем по всем направлениям

Сегодня, 13:27
Президент Белоруссии находится с визитом в Китайской Народной Республике. Он сообщил, что на переговорах в Пекине очерчиваются новые перспективы сотрудничества между двумя государствами.

Белорусский лидер подчеркнул рекордный рост товарооборота между Минском и Пекином. Сейчас данный показатель составляет почти $6 млрд. Также он заявил, что закрытых тем в сотрудничестве двух стран нет, при этом Китай и Белоруссия не ставят задачу “дружить” против третьих стран, пишет газета “Известия”.

Некоторые эксперты считают, что Лукашенко во время визита в Пекин, который продлится до 2 марта, обязательно поднимет вопрос о возможности китайских инвестиций в белорусскую экономику.

В свою очередь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь считает, что визит президента Лукашенко в КНР позволит официальному Пекину лучше понять позицию Белоруссии по украинскому конфликту. Это поможет быстрее прийти к политическому урегулированию.

 

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