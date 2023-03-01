Лучшим жилым комплексом Нижегородской области назвали KM Residence Prime

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Данный конкурс проводится уже в 4-й раз. Профессиональное жюри определяет лучшие проекты не только по Российской Федерации, но и по каждому из регионов. В этом году жюри рассмотрело более 1500 конкурсных заявок в 144 категориях.
Согласно имеющейся у newsnn.ru информации, каждый из проектов оценивался по 17 пунктам, среди которых архитектура, безопасность, возможности для маломобильных граждан, фасады, лифты и другие. По словам экспертов, пункты конкурсного отбора максимально соответствуют Стандарту комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
Расположенный в центре Нижнего Новгорода жилой комплекс KM Residence Prime сейчас достраивается, сдача запланирована на III квартал 2023 года. Будущие жильцы смогут оценить архитектурные и инфраструктурные решения, а также живописный вид на стрелку Волги и Оки.