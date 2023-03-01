Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Лучшим жилым комплексом Нижегородской области назвали KM Residence Prime

1 марта 2023, 10:41
Фото: km-residence.ru
Итоги градостроительного конкурса жилых комплексов - новостроек “ТОР ЖК - 2023” были подведены на Российской строительной неделе - 2023. В Нижегородской области лучшим жилым комплексом был назван проект ГК “Каркас Монолит” KM Residence Prime.

Данный конкурс проводится уже в 4-й раз. Профессиональное жюри определяет лучшие проекты не только по Российской Федерации, но и по каждому из регионов. В этом году жюри рассмотрело более 1500 конкурсных заявок в 144 категориях.

Согласно имеющейся у newsnn.ru информации, каждый из проектов оценивался по 17 пунктам, среди которых архитектура, безопасность, возможности для маломобильных граждан, фасады, лифты и другие. По словам экспертов, пункты конкурсного отбора максимально соответствуют Стандарту комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Расположенный в центре Нижнего Новгорода жилой комплекс KM Residence Prime сейчас достраивается, сдача запланирована на III квартал 2023 года. Будущие жильцы смогут оценить архитектурные и инфраструктурные решения, а также живописный вид на стрелку Волги и Оки.

Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
Весне быть! В Омске начали цвести экзотические растения
Сегодня, 09:15
В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания
Сегодня, 08:26
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения
Сегодня, 08:29