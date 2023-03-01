Лишился машины за пьяную езду. В Омской области суд конфисковал авто у нарушителя

В октябре прошлого года водителя снова остановили в состоянии алкогольного опьянения. Вину мужчина отрицать не стал. Суд назначил ему наказание — 200 часов исправительных работ, а также лишил прав на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль «Audi 80» в пользу государства.