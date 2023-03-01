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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Лишился машины за пьяную езду. В Омской области суд конфисковал авто у нарушителя

1 марта 2023, 05:09
Фото: 1MI
Нарушителя лишили прав на 2 года

В Омской области местный житель лишился своего автомобиля за пьяную езду

Также мужчине назначили 200 часов исправительных работ.

Суд конфисковал автомобиль у жителя Полтавского района Омской области за пьяную езду. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 22-летний молодой человек неоднократно был замечен за рулем в нетрезвом виде.

Суд установил, что в январе 2020 года мужчину оштрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.

В октябре прошлого года водителя снова остановили в состоянии алкогольного опьянения. Вину мужчина отрицать не стал. Суд назначил ему наказание — 200 часов исправительных работ, а также лишил прав на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль «Audi 80» в пользу государства.

Решение суда в законную силу не вступило. У молодого человека есть время чтобы обжаловать приговор.

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#Евгений Игишев#Полиция#Суд#Пьяные водители#Лишение прав#Омская область#Полтавский район
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