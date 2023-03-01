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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Курение в постели довело омича до отравления

1 марта 2023, 07:43
Фото: 1MI
Из-за вредной привычки в квартире случился пожар.

В Омске вредная привычка и неосторожность довела 62-летнего пенсионера до больничной палаты.

«Поздно вечером, 26 февраля, в квартире дома по улице Романенко случился пожар. При тушении в безопасную зону эвакуировался хозяин квартиры», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место ЧП медики осмотрели мужчину и увезли его в БСМП № 1, где ему диагностировали отравление угарным газом и оставили в стационаре.

Осмотрев квартиру, эксперты  сделали предварительный вывод, что возгорание произошло из-за курения в постели.

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#Василий Попов#ЧП#Пожары#Курение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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