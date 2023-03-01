Курение в постели довело омича до отравления

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Омске вредная привычка и неосторожность довела 62-летнего пенсионера до больничной палаты.
«Поздно вечером, 26 февраля, в квартире дома по улице Романенко случился пожар. При тушении в безопасную зону эвакуировался хозяин квартиры», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место ЧП медики осмотрели мужчину и увезли его в БСМП № 1, где ему диагностировали отравление угарным газом и оставили в стационаре.
Осмотрев квартиру, эксперты сделали предварительный вывод, что возгорание произошло из-за курения в постели.