«Котлован готов, колодцы сделаны». У бассейна на Московке-2 скоро появится фундамент

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Строительную площадку в микрорайоне «Московка-2», где появится крытый бассейн, посетили представители застройщика, генподрядчика и министерства спорта Омской области. Об этом сообщают на портале Правительства Омской области.
Отметим, что объект построят в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Сегодня уже полностью произведена выемка грунта из котлована, устанавливается дренажная система, сделаны колодцы», — уточняет первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник.
Также на стройплощадку продолжают поставлять материалы. Уже завезли арматуру для вязки фундамента, чтобы в дальнейшем начать заливать бетон. Обустройство фундамента начнется в ближайшее время.
«Я уверен, что получится сделать красивый качественный спортивный объект и уложиться в заявленный срок», — заявил Иван Колесник.
Спортивный объект площадью 4,8 тысяч кв. метро будет включать два бассейна:
Подрядчик — ООО «АРТ РемСтрой», достроивший ледовый дворец «Сибирский нефтяник».