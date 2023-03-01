Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

«Котлован готов, колодцы сделаны». У бассейна на Московке-2 скоро появится фундамент

1 марта 2023, 14:42
Фото: Портал Правительства Омской области
иллюстрация

В Омске продолжается строительство нового бассейна на Московке-2

Стройплощадку посетил первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник.

Строительную площадку в микрорайоне «Московка-2», где появится крытый бассейн, посетили представители застройщика, генподрядчика и министерства спорта Омской области. Об этом сообщают на портале Правительства Омской области.

Отметим, что объект построят в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Сегодня уже полностью произведена выемка грунта из котлована, устанавливается дренажная система, сделаны колодцы», — уточняет первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник.
Фото: Портал Правительства Омской области

Также на стройплощадку продолжают поставлять материалы. Уже завезли арматуру для вязки фундамента, чтобы в дальнейшем начать заливать бетон. Обустройство фундамента начнется в ближайшее время.

«Я уверен, что получится сделать красивый качественный спортивный объект и уложиться в заявленный срок», — заявил Иван Колесник.

Спортивный объект площадью 4,8 тысяч кв. метро будет включать два бассейна:

  1. Большой. Размер чаши 25×16 м.
  2. Малый. Размер чаши 10×10 м.

Подрядчик — ООО «АРТ РемСтрой», достроивший ледовый дворец «Сибирский нефтяник».

В Омске на Московке-2 начали строить бассейн
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Крытый бассейн#Строительство#Общество#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу
Сегодня, 12:57
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
Сегодня, 12:47
В Омске гимназию № 75 за 113,6 миллионов рублей отремонтирует московская компания
Сегодня, 08:26
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения
Сегодня, 08:29