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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Кому достаются пожертвования из благотворительных фондов

Сегодня, 11:32
Случаи мошенничества и воровства пожертвованных денег в благотворительных организациях сегодня не редкость.

Правовед Игорь Трунов в беседе с Общественной службой новостей отметил, что найти честную благотворительную организацию – задача непростая.

Трунов напомнил, что президент представительства Красного Креста в России был осужден за мошенничество. Похожие ситуации возникали и при сборе денег для пострадавших от терактов и природных катаклизмов. Пожертвованные средства почти никогда не доходили до самих потерпевших.

Эксперт не исключил, что представители актерской среды и шоу-бизнеса, которые стоят за благотворительными фондами, также могут воровать пожертвования. Слишком мало тех, кто готов реально оказывать бескорыстную помощь нуждающимся.

Подобные действия подпадают под статью 159 УК РФ – «Мошенничество». При этом отягчающими обстоятельствами выступают большие суммы и тот факт, что учредители фондов – публичные личности, к призывам которых общество прислушивается.

Адвокат напомнил, что по части 4 статьи 159 УК РФ нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

В качестве основных причин мошенничества в благотворительных фондах Трунов назвал мораторий государства на проверки бизнеса и организаций, занимающихся благотворительностью.

По мнению эксперта, в России нужно создать специальное подразделение правоохранительных органов, которое занималось бы случаями мошенничества в благотворительных фондах.

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