Компания экс-депутата Владимира Гаврилова построит гостиницу в центре Омска

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Центральном округе г. Омска разрешили построить гостиницу. Как стало известно Городу55, проектная документация уже получила положительное заключение.
Сведений о застройщике комплекса апартаментов пока нет. Однако техническим заказчиком, то есть профессиональным представителем застройщика, выступает ООО «Омскстройгруппинвест», генеральным директором которого является бывший депутат Омского горсовета Владимир Гаврилов.
Подготовкой документации по строительству занимался омский «Проектный институт „Новые технологии“.
Отметим, что в учредителях ООО «Омскстройгруппинвест» значатся Василий Гаврилов и Владимир Гаврилов. Последний был депутатом с 2007 по 2012 год. Тогда же в 2007 году он, кстати, приватизировал объект культурного наследия на улице Думской. По планам там должна была появиться гостиница «Старый Омск», однако вместо этого в историческом здании сын бывшего депутата — Андрей Гаврилов — открыл несколько заведений общепита. В прошлом году здание на Думской пытались продать.