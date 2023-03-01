Компания экс-депутата Владимира Гаврилова построит гостиницу в центре Омска

Отметим, что в учредителях ООО «Омскстройгруппинвест» значатся Василий Гаврилов и Владимир Гаврилов. Последний был депутатом с 2007 по 2012 год. Тогда же в 2007 году он, кстати, приватизировал объект культурного наследия на улице Думской. По планам там должна была появиться гостиница «Старый Омск», однако вместо этого в историческом здании сын бывшего депутата — Андрей Гаврилов — открыл несколько заведений общепита. В прошлом году здание на Думской пытались продать.