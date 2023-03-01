Как на Руси отмечали первый день весны

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Общественная служба новостей делится традициями и приметами, связанными с этим праздником.
Беременные женщины в Ярилин день выходили на улицу и грелись лучами солнца. По поверьям наших предков, это должно было придать роженице сил во время родоразрешения.
В Ярилин день люди отдыхали – наряжались, пели, водили хороводы. Если выпадал снег, родители отправляли своих детей расчищать проход от дома до колодца. Этот ритуал совершался для ограждения ребятишек от болезней и невзгод.
1 марта запрещалось считать мелкие монеты, стричь ногти, шить, вязать, топтать снег, выливать на него грязную воду, браниться и сквернословить. Самый большой запрет был связан с вырубкой деревьев.