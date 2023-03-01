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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Как на Руси отмечали первый день весны

Сегодня, 11:36
До 1492 года на Руси 1 марта отмечали Новый год. Сейчас в первый день весны отмечают праздник Ярила, который в древнеславянской мифологии был богом солнца и плодородия.

Общественная служба новостей делится традициями и приметами, связанными с этим праздником.

Беременные женщины в Ярилин день выходили на улицу и грелись лучами солнца. По поверьям наших предков, это должно было придать роженице сил во время родоразрешения.

В Ярилин день люди отдыхали – наряжались, пели, водили хороводы. Если выпадал снег, родители отправляли своих детей расчищать проход от дома до колодца. Этот ритуал совершался для ограждения ребятишек от болезней и невзгод.

1 марта запрещалось считать мелкие монеты, стричь ногти, шить, вязать, топтать снег, выливать на него грязную воду, браниться и сквернословить. Самый большой запрет был связан с вырубкой деревьев.

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