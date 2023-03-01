Кабмину предложили план спасения пострадавших предприятий

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», Титов сообщил, что бизнес-сообщество жалуется на регулярные обстрелы в приграничных районах страны, которые приводят к разрушению инфраструктуры предприятий. В то же время, страховые компании отказываются компенсировать убытки, объясняя отказы тем, что представленные случаи не являются страховыми. При этом в заключении новых договоров бизнесу отказывают, либо предлагают заключать их по повышенным ставкам.
Помимо обстрелов, негативным для бизнеса фактором является выпадение из оборота сельскохозяйственных земель, снижение залоговой стоимости имущества, прекращение туризма и социального предпринимательства в приграничных регионах России. С целью оказания помощи пострадавшим бизнес-омбудсмен предложил составить единый реестр пострадавших предприятий. В Минэке получили поручение президента разработать меры по исполнению инициатив омбудсмена.