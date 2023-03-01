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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Кабмину предложили план спасения пострадавших предприятий

Сегодня, 18:56
Письмо о проблемах предприятий, работающих в приграничных областях, отправил премьер-министру Михаилу Мишустину бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», Титов сообщил, что бизнес-сообщество жалуется на регулярные обстрелы в приграничных районах страны, которые приводят к разрушению инфраструктуры предприятий. В то же время, страховые компании отказываются компенсировать убытки, объясняя отказы тем, что представленные случаи не являются страховыми. При этом в заключении новых договоров бизнесу отказывают, либо предлагают заключать их по повышенным ставкам.

Помимо обстрелов, негативным для бизнеса фактором является выпадение из оборота сельскохозяйственных земель, снижение залоговой стоимости имущества, прекращение туризма и социального предпринимательства в приграничных регионах России. С целью оказания помощи пострадавшим бизнес-омбудсмен предложил составить единый реестр пострадавших предприятий. В Минэке получили поручение президента разработать меры по исполнению инициатив омбудсмена.



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