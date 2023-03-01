Кабмину предложили план спасения пострадавших предприятий

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», Титов сообщил, что бизнес-сообщество жалуется на регулярные обстрелы в приграничных районах страны, которые приводят к разрушению инфраструктуры предприятий. В то же время, страховые компании отказываются компенсировать убытки, объясняя отказы тем, что представленные случаи не являются страховыми. При этом в заключении новых договоров бизнесу отказывают, либо предлагают заключать их по повышенным ставкам.