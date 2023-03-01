Иосиф Пригожин считает правильным решение Меладзе и Брежневой продать дом в России

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию MK.RU, это обусловлено тем, что они не хотят жить в России. И это их выбор.
А содержание такого большого роскошного дома стоит дорого. Уплата налога на недвижимость и выплата зарплаты прислуге, ухаживающей за домом, в котором никто не живет, не имеет смысла.
Риелтор, занимающийся продажей дома, считает, что его могут купить в виде инвестиции за 299 миллионов рублей.