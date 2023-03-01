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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Иосиф Пригожин считает правильным решение Меладзе и Брежневой продать дом в России

Сегодня, 10:01
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, решение, принятое певицей Верой Брежневой и композитором Константином Меладзе продать свой особняк в Московской области, выглядит совершенно логичным.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию MK.RU, это обусловлено тем, что они не хотят жить в России. И это их выбор.

А содержание такого большого роскошного дома стоит дорого. Уплата налога на недвижимость и выплата зарплаты прислуге, ухаживающей за домом, в котором никто не живет, не имеет смысла.

Риелтор, занимающийся продажей дома, считает, что его могут купить в виде инвестиции за 299 миллионов рублей.

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