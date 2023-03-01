Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона

48-летний житель Амурского поселка, электромонтер одного из коммерческих предприятий, перевел на счет биржи полмиллиона рублей. Вот только обещанной прибыли не получил, а уже вложенные средства вывести не смог — биржа оказалась мошенническим сайтом. Полицейские завели уголовное дело.