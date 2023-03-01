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Posted 1 марта 2023, 06:06

Published 1 марта 2023, 06:06

Modified 1 марта 2023, 06:08

Updated 1 марта 2023, 06:08

Омич перевел аферистам 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона

1 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI.

Омич перевел аферистам 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Обещанной прибыли мужчина не получи, а уже вложенные средства вывести не смог.

Омич перевел мошенникам 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчину заинтересовала реклама в интернете, предлагающая дополнительный заработок.

48-летний житель Амурского поселка, электромонтер одного из коммерческих предприятий, перевел на счет биржи полмиллиона рублей. Вот только обещанной прибыли не получил, а уже вложенные средства вывести не смог — биржа оказалась мошенническим сайтом. Полицейские завели уголовное дело.

В правоохранительных органах напомнили, что прежде чем переводить сбережения, необходимо тщательно изучить информацию о компании.

Ранее в прокуратуре Омской области сообщили, что в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.

За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Происшествия#Интернет#Полиция#Омск#Уголовное дело#Биржа#Мошенники#Мошенник
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