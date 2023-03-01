Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона

Posted 1 марта 2023, 06:06
Published 1 марта 2023, 06:06
Modified 1 марта 2023, 06:08
Updated 1 марта 2023, 06:08
Омич перевел мошенникам 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчину заинтересовала реклама в интернете, предлагающая дополнительный заработок.
48-летний житель Амурского поселка, электромонтер одного из коммерческих предприятий, перевел на счет биржи полмиллиона рублей. Вот только обещанной прибыли не получил, а уже вложенные средства вывести не смог — биржа оказалась мошенническим сайтом. Полицейские завели уголовное дело.
В правоохранительных органах напомнили, что прежде чем переводить сбережения, необходимо тщательно изучить информацию о компании.
Ранее в прокуратуре Омской области сообщили, что в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.