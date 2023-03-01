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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Губернатор Омской области заверил, что стройки школ будут завершены в срок

1 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
Александр Бурков ответил на критику по поводу отставания в строительстве социальных объектов.

Вчера, 28 февраля, на селекторном совещании с «Единой Россией» Министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковал Омскую область в части строительства школ. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил определиться в этих условиях с предвыборной программой и гарантиями гражданам, учитывая, какая поддержка оказывается «Единой Россией» региону.

Губернатор Омской области с критикой согласился и рассказал о причинах отставания.

«Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме „от выборов к выборам“, не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена — пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам — отстали», — заявил Александр Бурков.

Губернатор объяснил, что строительная отрасль после многолетнего простоя была не готова к таким темпам и объемам работ. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Тем не менее вопросы строительства в Омской области решаются. В конце прошлого года в региональном минстрое сменили руководство, а в феврале — и в Омске. Также назначен новый министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами, а с недобросовестных подрядчиков и проектировщиков контролирует прокуратура, рассказал Бурков.

Губернатор добавил, что сроки строительства будут завершены в срок.

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, „лишь бы не было проблем“, не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится».
#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Губернатор#Андрей Турчак#Нацпроекты
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