Губернатор Омской области заверил, что стройки школ будут завершены в срок

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Вчера, 28 февраля, на селекторном совещании с «Единой Россией» Министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковал Омскую область в части строительства школ. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил определиться в этих условиях с предвыборной программой и гарантиями гражданам, учитывая, какая поддержка оказывается «Единой Россией» региону.
Губернатор Омской области с критикой согласился и рассказал о причинах отставания.
«Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме „от выборов к выборам“, не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена — пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам — отстали», — заявил Александр Бурков.
Губернатор объяснил, что строительная отрасль после многолетнего простоя была не готова к таким темпам и объемам работ. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
Тем не менее вопросы строительства в Омской области решаются. В конце прошлого года в региональном минстрое сменили руководство, а в феврале — и в Омске. Также назначен новый министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами, а с недобросовестных подрядчиков и проектировщиков контролирует прокуратура, рассказал Бурков.
Губернатор добавил, что сроки строительства будут завершены в срок.
«Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, „лишь бы не было проблем“, не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится».