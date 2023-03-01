Губернатор Омской области заверил, что стройки школ будут завершены в срок

Тем не менее вопросы строительства в Омской области решаются. В конце прошлого года в региональном минстрое сменили руководство, а в феврале — и в Омске. Также назначен новый министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами, а с недобросовестных подрядчиков и проектировщиков контролирует прокуратура, рассказал Бурков.