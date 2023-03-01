Это деньги народа. Губернатор Омской области рассказал о помощи Стаханову

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
На гуманитарную помощь от жителей Омской области для ДНР и ЛНР средства из бюджета не выделялись. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, губернатор Александр Бурков в интервью 12 каналу.
«Я хочу сказать всем, что там нет ни одной бюджетной копейки. Это деньги народа. Люди несут, готовы какие-то вещи покупать сами, и это деньги предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров. Для нас это вопрос больше организационный — процесс сбора гуманитарной помощи, создание единых коридоров», — рассказал глава региона.
Напомним, что Александр Бурков на прошлой неделе побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре. Во время командировки состоялись также передача гуманитарного груза военным из Омской области и открытие Единого гуманитарного центра помощи военнослужащим в Луганске. Подразделениям, в которых служат омичи, вручили тактическое оружие, продовольствие, медикаменты и одежду.