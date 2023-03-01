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Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Это деньги народа. Губернатор Омской области рассказал о помощи Стаханову

1 марта 2023, 03:01
Фото: Телеграмм-канал губернатора
Помощь в Стаханов передали на прошлой неделе

Губернатор Омской области рассказал о гуманитарной помощи городу Стаханов

Глава региона сообщил, что для руководства области передача гуманитарной помощи вопрос скорее организационный.

На гуманитарную помощь от жителей Омской области для ДНР и ЛНР средства из бюджета не выделялись. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, губернатор Александр Бурков в интервью 12 каналу.

«Я хочу сказать всем, что там нет ни одной бюджетной копейки. Это деньги народа. Люди несут, готовы какие-то вещи покупать сами, и это деньги предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров. Для нас это вопрос больше организационный — процесс сбора гуманитарной помощи, создание единых коридоров», — рассказал глава региона.

Напомним, что Александр Бурков на прошлой неделе побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре. Во время командировки состоялись также передача гуманитарного груза военным из Омской области и открытие Единого гуманитарного центра помощи военнослужащим в Луганске. Подразделениям, в которых служат омичи, вручили тактическое оружие, продовольствие, медикаменты и одежду.

Александр Бурков передал гуманитарный груз во время своей командировки в зону СВО
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#Евгений Игишев#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Стаханов#Гуманитарная помощь#Губернатор#Губернатор области#Общество#Омская область
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