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Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Эксперт: прогнозы о “мегаземлетрясении” могут оказаться необъективными

Сегодня, 18:59
Ведущий сотрудник Института физики Земли имени Шмидта РАН Александр Жигалин считает, что сейчас, на фоне разрушительного землетрясения в Турции, люди начали более настороженно относиться к природным явлениям такого характера.

Однако эксперт утверждает, что эти проявления стихии не стоит считать чем-то необычным.

Как сообщает pravda.ru, специалист прокомментировал в беседе с изданием новости о возможном “мегаземлетрясении”, которое, по прогнозам, может произойти 3-7 марта.

Жигалин считает, что информация о вероятном землетрясении больших масштабов преувеличена. Он подчеркивает, что подземные толчки, которые наблюдались 6 февраля, начали масштабироваться и постепенно охватывать другие удаленные от эпицентра районы.

Эксперт рассказал про крайне активный филиппинский узел, недалеко от которого находится Япония, где часто происходят землетрясения, и сейсмоопасная Камчатка. В этих регионах периодически происходят такие катаклизмы. В Сочи также наблюдались подземные толчки. Однако после февральской трагедии в Турции люди уделяют новостям про стихийные бедствия повышенное внимание.

Специалист прогнозирует, что землетрясения поутихнут к началу лета.

Собеседник издания призывает граждан дождаться тех дат, о которых говорят предсказания о катаклизмах, чтобы понять, насколько серьезны были такие прогнозы. Жигалин подчеркивает, что активный сейсмический пояс, в который входят Турция и Крым, пока не ушел.

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