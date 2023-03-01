Эксперт: прогнозы о “мегаземлетрясении” могут оказаться необъективными

Эксперт рассказал про крайне активный филиппинский узел, недалеко от которого находится Япония, где часто происходят землетрясения, и сейсмоопасная Камчатка. В этих регионах периодически происходят такие катаклизмы. В Сочи также наблюдались подземные толчки. Однако после февральской трагедии в Турции люди уделяют новостям про стихийные бедствия повышенное внимание.