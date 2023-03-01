Эксперт: прогнозы о “мегаземлетрясении” могут оказаться необъективными

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
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Updated Сегодня, 19:00
Однако эксперт утверждает, что эти проявления стихии не стоит считать чем-то необычным.
Как сообщает pravda.ru, специалист прокомментировал в беседе с изданием новости о возможном “мегаземлетрясении”, которое, по прогнозам, может произойти 3-7 марта.
Жигалин считает, что информация о вероятном землетрясении больших масштабов преувеличена. Он подчеркивает, что подземные толчки, которые наблюдались 6 февраля, начали масштабироваться и постепенно охватывать другие удаленные от эпицентра районы.
Эксперт рассказал про крайне активный филиппинский узел, недалеко от которого находится Япония, где часто происходят землетрясения, и сейсмоопасная Камчатка. В этих регионах периодически происходят такие катаклизмы. В Сочи также наблюдались подземные толчки. Однако после февральской трагедии в Турции люди уделяют новостям про стихийные бедствия повышенное внимание.
Специалист прогнозирует, что землетрясения поутихнут к началу лета.
Собеседник издания призывает граждан дождаться тех дат, о которых говорят предсказания о катаклизмах, чтобы понять, насколько серьезны были такие прогнозы. Жигалин подчеркивает, что активный сейсмический пояс, в который входят Турция и Крым, пока не ушел.