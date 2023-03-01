Эксперт объяснил, почему нельзя полностью защититься от беспилотников ВСУ

Поэтому заниматься контролем воздушного пространства в мирное время - это одна задача, а выполнять эти же задачи во время ведения боевых действий - уже другое, добавил эксперт. В этой связи, должны быть выработаны различные подходы по обеспечению суверенитета воздушного пространства в различные времена и года.