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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Эксперт объяснил, почему нельзя полностью защититься от беспилотников ВСУ

Сегодня, 12:19
По мнению заслуженного военного лётчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, со стопроцентной гарантией защититься от беспилотных самолетов-разведчиков или ударных беспилотников различного назначения и типа невозможно.

В ходе беседы с журналистами Pravda.Ru, эксперт подчеркнул, что БПЛА запускаемые со стороны Украины работают в различных диапазонах, на больших и малых скоростях, а также на различных высотах, при этом каждый имеет свою задачу.

“То есть это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учётом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на том или ином рубеже", — отметил Попов.

Поэтому заниматься контролем воздушного пространства в мирное время - это одна задача, а выполнять эти же задачи во время ведения боевых действий - уже другое, добавил эксперт. В этой связи, должны быть выработаны различные подходы по обеспечению суверенитета воздушного пространства в различные времена и года.

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