Эксперт объяснил, почему нельзя полностью защититься от беспилотников ВСУ

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В ходе беседы с журналистами Pravda.Ru, эксперт подчеркнул, что БПЛА запускаемые со стороны Украины работают в различных диапазонах, на больших и малых скоростях, а также на различных высотах, при этом каждый имеет свою задачу.
“То есть это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учётом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на том или ином рубеже", — отметил Попов.
Поэтому заниматься контролем воздушного пространства в мирное время - это одна задача, а выполнять эти же задачи во время ведения боевых действий - уже другое, добавил эксперт. В этой связи, должны быть выработаны различные подходы по обеспечению суверенитета воздушного пространства в различные времена и года.