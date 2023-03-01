Доктор Розанов: Запреты при борьбе с курением не дают результата

Александр Розанов также выразил уверенность, что следует продолжать убеждать россиян отказываться от курения или даже не начинать курить. Но те, кто продолжает курить, должны иметь доступ к менее вредным альтернативам и располагать всей информацией о возможностях снижения вреда для здоровья. Законодательство должно принимать во внимание риски для здоровья всех граждан и стремиться наиболее эффективным способом свести их к минимуму.