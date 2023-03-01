Доктор Розанов: Запреты при борьбе с курением не дают результата

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В России принципов здорового образа жизни придерживаются в лучшем случае 20% населения, напоминает Розанов. Большинство его пациентов не могут отказаться от вредных привычек, бросить курить или соблюдать строгую диету. При этом отказ от курения остается самой эффективной из всех мер, которые можно предпринять для снижения смертности в РФ. По числу отсроченных смертельных исходов отказ от курения оставляет позади даже снижение уровня холестерина крови и контроль артериального давления, указал врач.
Тем не менее пациенты, как правило, игнорируют ультимативные требования терапевтов, поскольку уже привыкли к ним и воспринимают, скорее, как дежурные слова, убежден Александр Розанов. К таким пациентам нужен другой подход. Врачам не следует пытаться совершить невозможное, исключая все факторы риска разом, а сначала снизить риск до возможного минимума, в тех пределах, в которых на это идет сам пациент.
Наибольший вред приносит не сам никотин, а продукты горения и смолы, образующиеся при выкуривании сигареты. Многочисленные научные исследования доказали: горение табака повышает уровень вредных химических веществ в воздухе, напомнил Александр Розанов.
Пациентам, которые не способны разом бросить курить, на первых порах можно рекомендовать альтернативные бездымные способы потребления никотина, среди которых системы нагревания табака без процесса горения. Благодаря их использованию поступление вредных токсинов в организм происходит в меньших объемах, полагает врач.
Александр Розанов также выразил уверенность, что следует продолжать убеждать россиян отказываться от курения или даже не начинать курить. Но те, кто продолжает курить, должны иметь доступ к менее вредным альтернативам и располагать всей информацией о возможностях снижения вреда для здоровья. Законодательство должно принимать во внимание риски для здоровья всех граждан и стремиться наиболее эффективным способом свести их к минимуму.