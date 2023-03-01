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Да будет свет! «Омскэлектро» установило новый трансформатор на «Зелёном острове»

1 марта 2023, 03:00
Фото: АО Омскэлектро
Подстанцию разместили в северной части парка по пути к малой косе. Здесь планируют открыть новый муниципальный пляж, оборудованный для занятий водными видами спорта.

В последний день февраля сотрудники АО «Омскэлектро» установили новую трансформаторную подстанцию на территории парка культуры и отдыха «Зелёный остров» в центре Омска. Снежная погода на работу энергетиков не повлияла.

«Специалисты нашей организации своевременно выполнили все технические условия, провели монтаж и обустройство комплектной трансформаторной подстанции. Кроме того, под землей удалось проложить кабельную линию. Сейчас данная подстанция готова к эксплуатации. В итоге к электричеству будут подключены новые объекты. Учитывая вовремя проведенные работы, к летнему сезону вся инфраструктура в сфере электроснабжения подготовлена в полном объеме», — рассказал главный инженер Северного РЭС АО «Омскэлектро» Илья Машкинцев.

Место для подстанции подготовили заранее. Об этом рассказал начальник Северного РЭС АО «Омскэлектро» Анатолий Суставов.

«Здесь заранее была утрамбована почва, а для того, чтобы станция не стояла на земле, установлен бетонный фундамент. Это удобно в обслуживании и гарантирует безопасность эксплуатации», — подчеркнул энергетик.
Фото: АО Омскэлектро

Как известно, уже два года в парке ведутся работы по благоустройству. Два этапа уже реализованы — южная и центральная части «Зеленого острова» заметно преобразились. Вчера за ходом работ наблюдал директор БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин. Он отметил важность партнерства с ресурсоснабжающими организациями, в частности, с крупнейшим электросетевым предприятием — АО «Омкэлектро», которое занимается освещением в обновленном парке.

«Есть хорошее выражение — готовь сани летом, и сегодняшнее мероприятие — наглядный тому пример. Сейчас подготовлен инфраструктурный объект для обеспечения развития северной части парка. Здесь откроется новый муниципальный пляж, будет место для водных видов спорта: вейк-парк, гребля на каноэ и байдарках», — отметил Алексей Сокин.

В свою очередь начальник Северного РЭС «Омскэлектро» Анатолий Суставов добавил, что новая подстанция является стандартной, к ней можно добавлять мощности. Что как нельзя кстати: планируется, что в северной части парка расположатся также глэмпинг, два фудкорта и спортивный аттракцион по катанию на лыжах. «Омскэлектро» готово обеспечить бесперебойную работу электросетей для функционирования всех этих объектов и комфортного отдыха омичей и гостей города.

#Омск#Омская область#Общество#Город
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