Да будет свет! «Омскэлектро» установило новый трансформатор на «Зелёном острове»

В свою очередь начальник Северного РЭС «Омскэлектро» Анатолий Суставов добавил, что новая подстанция является стандартной, к ней можно добавлять мощности. Что как нельзя кстати: планируется, что в северной части парка расположатся также глэмпинг, два фудкорта и спортивный аттракцион по катанию на лыжах. «Омскэлектро» готово обеспечить бесперебойную работу электросетей для функционирования всех этих объектов и комфортного отдыха омичей и гостей города.